انتشال جثمان طفلة من تحت أنقاض منزل صدفا المنهار بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، في انتشال جثمان الطفلة "نورهان. س. أ"، البالغة من العمر 5 أعوام، بعد أكثر من ساعتين من أعمال البحث تحت أنقاض منزل منهار بجزيرة أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل سكني ووجود طفلة تحت الأنقاض.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية أن المنزل المنهار مملوك للمواطن "حمادة. أ" وشقيقه "سعودي"، ومبني من الطوب الأحمر والأسمنت على مساحة نصف قيراط. وأسفر الانهيار عن احتجاز الطفلة نورهان تحت الركام.

وجرى إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، كما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.