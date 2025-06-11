أب ينهي حياة 3 من أبنائه بالسم ثم يشنق نفسه فى سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهدت قرية تابعة لمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج، فاجعة مروعة، حيث أقدم مواطن في بداية العقد السادس من العمر على إنهاء حياة أبنائه الثلاثة بالسم، ثم شنق نفسه في مروحة سقف المنزل.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وكشفت التحريات الأولية، أن "محمود علي"، 50 عامًا، قام بإنهاء حياة أبنائه الثلاثة وهم: فتاة في مرحلة التعليم الثانوي العام، وولد في الصف السادس الابتدائي، وولد آخر في الصف الرابع الابتدائي، حيث قدم لهم طعامًا مسمومًا، ثم أقدم على شنق نفسه بحبل في مروحة سقف المنزل.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الخلافات الأسرية هي السبب وراء هذه المأساة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستجلاء كافة تفاصيل الحادث المأساوي.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.