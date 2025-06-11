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إخلاء 5 منازل بقنا بعد تضررها من التنقيب عن الآثار

05:47 م الأربعاء 11 يونيو 2025

مديرية أمن قنا

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قنا-عبدالرحمن القرشي :

أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، والأجهزة التنفيذية فى الوحدة المحلية للمدينة، 5 منازل من السكان بسبب تضررهم من التنقيب عن الآثار بالحفر داخل أحدهم، في منطقة السوق الفوقاني.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا بتحرير محضر من أحد المواطنين بتضرر منزله بسبب الحفر للتنقيب عن الآثار بمنزل جاره في منطقة السوق الفوقاني.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص وتفقد المكان العثور على حفرة عدة أمتار بها مياه جرى حفرها منذ شهور بهدف التنقيب عن الآثار حتى ظهرت بها المياه وتركوها دون العثور على آثار.

وأوضحت التحريات، أن الحفرة أثرت على 4 منازل آخرين مجاورين بينهم منزل مهجور فتقرر إخلائهم إضافة للمنزل صاحب الواقعة من السكان، وجرى فرض كردونا أمنيا حول المنطقة لسلامة المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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