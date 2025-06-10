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إحالة موظف بوحدة محلية بأشمون للنيابة لتقاضيه أموالًا غير قانونية

10:46 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

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المنوفية – أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أحد المختصين بوحدة محلية قروية تابعة لمركز أشمون إلى النيابة العامة، على خلفية تحصيل مبالغ مالية من المواطنين بشكل مخالف للقانون، لتسهيل إجراءات تتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، في واقعة اعتُبرت مخالفة جسيمة تمس الصالح العام.

وجاء القرار بناءً على مذكرة رسمية مقدمة من طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة أشمون، والتي تضمنت توصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المحافظ في هذا السياق استمرار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري داخل وحدات الحكم المحلي، مشددًا على محاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات أو تهاون في أداء المهام الوظيفية، حفاظًا على المال العام والانضباط الإداري.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية النيابة العامة التعدي على الأراضي الزراعية
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