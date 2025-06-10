حملة موسعة لرفع الإشغالات غرب المنصورة (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أطلق حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، في إطار جهود المحافظة لاستعادة الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة إزالة جميع أشكال الإشغالات أمام المحال والمنازل، وتغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات، بالإضافة إلى مصادرة المركبات المسببة للضوضاء مثل "التوك توك" والتروسيكل المزود بمكبرات صوت، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

شملت الحملة عددًا من الشوارع الحيوية، من بينها: العباسي، الجلاء، الشيخ حسانين، السلخانة، الطميهي، الترعة، شارع جيهان، وكلية الآداب، وعبد السلام عارف.

وأسفرت الحملة عن رفع تعديات الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمقاهي، إلى جانب إزالة الأعمدة والسلاسل والحواجز الأسمنتية والإطارات التي توضع بشكل عشوائي أمام العقارات.

وأشرف على الحملة وليد عبادة، مسؤول المتابعة الميدانية والإشغالات، إلى جانب فرق إدارة الحملة الميكانيكية التابعة للحي، وسط تأكيدات بمواصلة الحملات لحين القضاء على كافة المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المواطنين وتشوّه المشهد العام.