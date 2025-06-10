"كان جاي يعيد مع أهله".. مقتل شاب رميًا بالرصاص على محطة قطار بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قتل شاب متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية تعرض لها اليوم الثلاثاء، أثناء انتظاره القطار على محطة سكة حديد جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتيل على محطة قطار سكة حديد جرجا دائرة قسم شرطة جرجا.

تبين من التحريات الأولية مقتل "أ" في العقد الثالث من العمر أثناء انتظار القطار على محطة سكة حديد جرجا، وهو في طريق سفره عقب قضائه إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته، وأضافت التحريات إلى ارتباط عائلة المجني عليه بخصومة ثأرية مع عائلة أخرى منذ عدة سنوات.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.