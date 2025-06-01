افتتاح مشروع تطوير مصيف العاملين بجامعة المنصورة

الدقهلية-رامي محمود:

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد مشروع تطوير مصيف العاملين بمدينة جمصة، وذلك في إطار جهود جامعة المنصورة إلى تطوير منشآتها الخدمية والاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة ومتكاملة لمنسوبيها.

حضر افتتاح المصيف الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، وشيماء الصديق نائب محافظ دمياط، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، وسعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، وعددٍ من القيادات التنفيذية والإدارية.

ويتكوَّن مصيف العاملين بمدينة جمصة من أربعة طوابق، أُقيم على مساحة 650 مترًا مربعًا، وتضم مرافقه 30 شقة فندقية مُزوَّدة بكافة التجهيزات، بالإضافة إلى مطعم وقاعة استقبال وغرف إدارية، فضلًا عن حدائق ومناطق ترفيهية مخصصة للأطفال.

و رحَّب الدكتور شريف خاطر باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مُثنيًا على حضورهما الكريم لافتتاح المصيف، مؤكدًا أن هذا التكاتف يعكس روح التعاون التنموي والتكامل المؤسسي بين المحافظات.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة أن افتتاح مصيف العاملين بجمصة بعد تطويره يأتي عقب توقفٍ دام 11 عامًا، في إطار سعي الجامعة إلى توفير بيئة داعمة تُعنى بالجوانب الاجتماعية والإنسانية للعاملين.

كما أكَّد أن الجامعة تعمل بشكل متكامل على تطوير خدماتها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تُجسِّد رؤيتها في دعم الرعاية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من أصولها ومنشآتها.

وأضاف أن التعاون بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية تعاونٌ وثيقٌ ومستمرٌ في شتى المجالات، معربًا عن تقديره لجهود اللواء طارق مرزوق في دعم مشروعات الجامعة وتيسير تنفيذها.

وعبر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تقديره لجهود الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، لتطوير منشآت الجامعة وتقدير العاملين فيها، وحرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات الجامعية، كما أعرب عن تقديره وترحيبه بالدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط لحضوره افتتاح مصيف العاملين بجامعة المنصورة بمدينة جمصه.

وأكد محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة المنصورة لا يتوقفان في مختلف المجالات، وأنه يعتبر الجامعة الذراع العلمي لمحافظة الدقهلية، والشريك الرئيسي في تنفيذ وتطوير مشروعات عديدة، وأضاف أنه يوفر جميع أوجه الدعم اللازم لتيسير أي أعمال تقوم بها الجامعة، مشيرا إلى توجيهاته للجهاز التنفيذي للتعاون التام مع الجامعة في مختلف المشروعات وتوفير كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات يمكن أن تعوق أي أعمال.

بدوره، هنَّأ الدكتور أيمن الشهابي جامعة المنصورة على هذا الإنجاز، الذي يعكس حرصها على رعاية العاملين، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الجامعة تحت قيادة الدكتور خاطر، كما أثنى على ما تحقق من إنجاز في رفع كفاءة المصيف بعد 11 عامًا من التوقف، وتجهيزه وفق تنسيق متكامل للموقع المحيط.

وعقب الافتتاح، استعرض الدكتور محمد عبد العظيم عمليات التطوير المتعددة التي شهدها المصيف والتي شملت المباني والمرافق وكذلك الفرش والأثاث والأجهزة ، مؤكدًا أن التشغيل الفعلي سيبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث سيُتاح الحجز عبر تطبيق إلكتروني لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مع توفير خدمات الاستعلام والإجراءات المالية عبر مقري دار الضيافة بالجامعة والمصيف بجمصة.

ويأتي افتتاح هذا المشروع في إطار الخطة التوسعية لجامعة المنصورة لتعزيز أنشطتها الخدمية والمجتمعية، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة الجامعية.