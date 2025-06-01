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5 حالات غش وتحقيق مع ملاحظين في امتحانات إعدادية كفر الشيخ

03:29 م الأحد 01 يونيو 2025

الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم في ك

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، رصد غرفة عمليات المديرية العديد من المخالفات خلال اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى اللجان في الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه وفقًا لما رصدته غرفة العمليات بالمديرية 5 حالات غش لطلاب باللجان، وإحالة ملاحظين اثنين للتحقيق لتقصيرهما في عملهما ووفق ذلك جرى تحرير محاضر لهم.

وكان 66 ألف و200 طالب وطالبة أدوا الامتحان في مادتي العلوم، والهندسة بينما عبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان.

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كفر الشيخ حالات غش امتحانات الشهادة الاعدادية علاء جودة
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