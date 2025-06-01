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مصرع طالب غرقًا في ترعة بكفر الشيخ

02:59 م الأحد 01 يونيو 2025

مصرع طالب غرقًا في ترعة بكفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الأحد، إثر استحمامه في مياه ترعة بحر قرية 17 التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، تلقت إخطارًا من مسئولي الوحدة المحلية لقرية الأبعادية حول مصرع الطالب "نور.ع.ع"، 16 عامًا، ويقيم بقرية 18 المنصور غرقًا في مياه ترعة بحر قريو 17 المجاورة.

جرى العثور على جثة الطالب، وانتشاله من مياه الترعة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنه، وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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