الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع الخدمات المقدمة للمرضى

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية بالفرع بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل بمنشآت الرعاية الأولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وركز الاجتماع على متابعة آخر المستجدات الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى المنتفعين بالمنظومة، ومناقشة مؤشرات مستوى رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة لهم، وآليات تطبيق سياسات الجودة.

وجرى وضع آليات لمتابعة خطوات التحسين والتطوير للخدمات المقدمة ، وكذلك التأكيد على التدريب المستمر للعاملين بالمنشآت، ومتابعة التسجيل وآلية الحجز بالمنشآت الطبية، ومناقشة تكثيف المتابعة الميدانية وسير العمل بما فى ذلك الرعاية الأولية."

وأكد الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن فريق الإشراف من إدارات مكافحة العدو، والسلامة والصحة المهنية، ورضاء المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالمرور على وحدة طب أسرة طابا، ووحدة طب الأسرة بالقرية البدوية بطابا، لمتابعة سير العمل، ومراجعة تطبيق معايير السلامة ومكافحة العدوى.

وطالب بتكثيف لجان المرور على كافة المنشآت لمتابعة مؤشرات أداء الفريق الطبي في تنفيذ معايير مكافحة العدوى، وكيفية تنظيف وتطهير الأسطح والتعامل مع الانسكابات، إضافة إلى متابعة العيادات التخصصية، وخطة تدريب الفرق الطبية والتمريضية على أحدث الأساليب، ومناقشة آليات متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز الوعي بين العاملين، وكذلك متابعة مؤشرات والتزام الأطقم الطبية بمعايير السلامة والصحة المهنية.

كما أكد على ضرورة تتبع رحلة المريض داخل الوحدات الصحية، وقياس مستوى الخدمات المقدمة لتقييم أداء فريق رضا المنتفعين، والتواصل مع المرضى لتحسين الخدمة الطبية المقدمة.