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ألسنة اللهب تعلو وتوقف الطريق الزراعي بسبب حريق مصنع كراسي بالمنوفية -صور

11:49 م الجمعة 09 مايو 2025
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  • عرض 4 صورة
    حريق مصنع كراسي بلاستيكية
  • عرض 4 صورة
    حريق مصنع كراسي بلاستيكية
  • عرض 4 صورة
    حريق مصنع كراسي بلاستيكية
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المنوفية- أحمد الباهي:

يواصل رجال الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، جهودهم للسيطرة على حريق مصنع الكراسي البلاستيكية بمدخل قرية كفر إبنهس التابعة لمركز قويسنا، إذ ارتفعت ألسنة اللهب لأمتار وتقرر استدعاء سيارات إطفاء من المحافظات المجاورة.

في ذات السياق، انتقلت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، برفقة عدد من المسؤولين لمتابعة جهود الإطفاء بموقع الحادث، ومحاولات منع امتداده للأماكن المجاورة.

وتسبب الحريق في توقف حركة السير على الطريق الزراعي بالمنوفية لقرب المسافة وتصاعد الأدخنة بشكل كبير، فيما رجح عاملون بالمصنع وقوع ماس كهربائي، في انتظار الوصول للأسباب النهائية من جهات التحقيق المختصة.

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