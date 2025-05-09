ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الجمعة، من تحرير 212 محضرًا تموينيًا، خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 124 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و88 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

كما ضُبط 3 طن دقيق ابيض فاخر بدون مستندات مجهول المصدر بالشهداء، وكذا 185 اسطوانة بوتجاز منزلية مدعمه بأحد مستودعات الغاز بمركز ومدينة منوف قبل بيعها في السوق السوداء بهدف التربح بدون وجه حق.

في ذات السياق، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.