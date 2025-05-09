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غرق شاب في ترعة بالإسكندرية.. والبحث مستمر عن الجثمان

12:18 ص الجمعة 09 مايو 2025

الشاب الغريق

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الإسكندرية – محمد عامر:

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين جهودها في البحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في ترعة بمنطقة أبيس.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب في ترعة بجوار شركة مياه الشرب خلف مقابر أبيس الأولى.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين غرق شاب يدعى "أدهم الليثي بدر العاصي"، 20 سنة، في الترعة المشار إليها.

وأشار إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان وانتشاله.

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