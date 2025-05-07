المشدد 15 عامًا لمالك محل أحدث لزوجته عاهة مستديمة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لصاحب محل، لاتهامه بالتعدي على زوجته واحتجازها بمسكن الزوجية بالإكراه، وإصابتها بعاهة مستديمة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، ووكيل النيابة محمد عزت، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وأحالت النيابة العامة المتهم " کمال ن م" 35 عامًا، في الجناية رقم 20202 لسنة 2024 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3712 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2024/1/18 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية احتجز زوجته بمسكن الزوجية على خلاف إرادتها واقترن ذلك بتعذيبها بدنيًا بأن منعها من مبارحة المسكن بالقوة والعنف والإكراه وتعدى عليها بالضرب بأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي تخلف لديها جرائها عاهة مستديمة نسبتها 85%.