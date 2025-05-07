المنيا تفتح باب التقديم لترخيص 50 تاكسي جديد

المنيا- جمال محمد:

وافق اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،اليوم الأربعاء، على فتح باب التقديم لترخيص (50) تاكسي بمدينة المنيا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنيا، وذلك لتحسين خدمات النقل وتوفير وسائل مواصلات آمنة والحد من التكدس والازدحام.

وتتضمن الضوابط اللازمة للتقديم أن يكون موديل التاكسي 2022 فأعلى، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا عند بدء فترة التقديم.

كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء مدينة المنيا، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وسداد المصروفات الإدارية المقررة.

ومن المقرر فتح باب التقديم اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 7 مايو 2025 ولمدة شهر كامل، تليها فترة أسبوع لفحص الطلبات المقدمة بعد انتهاء فترة التقديم.

وفي حال زيادة عدد المتقدمين المستوفين للشروط عن العدد المطلوب، سيتم إجراء قرعة علنية بإشراف إدارة المرور.