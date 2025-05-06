بالصور- محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بحضور نائب وزير الصحة

أسوان - إيهاب عمران:

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بمشاركة الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس ، من أجل المواجهة الفعلية للقضية السكانية باعتبارها قضية قومية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها وتمثل تحدياً رئيسياً لهذا الجيل والأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الحيوي والهادف الذي يقوم به المجلس القومى للسكان في التعامل مع الخصائص السكانية المتنوعة من خلال وضع نقاط واضحة لخطة عمل منظمة ومحكمة.

وقال محافظ أسوان، إن هذا الدور يظهر جلياً من خلال الجهود التي يقوم بها المجلس للتعريف بمحاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ، وأيضاً الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية، وذلك من خلال زيادة جهود الندوات التوعوية داخل القرى والنجوع لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وكامل، والاستفادة من مخرجات الخطة العاجلة للسكان والتنمية وفقاً لرؤية متكاملة ترتكز على تحديد الأدوار والمسئوليات.

ومن جانبها أشادت الدكتورة عبلة الألفى بالجهود الكبيرة التى يتم بذلها فى ملف السكان فى ظل الفكر الراقى والمتطور والمستنير وغير التقليدى من محافظ أسوان، وهو ما يعكس إرادة حقيقية نحو تحسين الخصائص السكانية مما ساهم فى أن تكون المؤشرات العامة للمحافظة جيدة فيما يتعلق بالتعليم والصحة ، وما يحتاج تكثيف العمل به هو زيادة معدلات الحماية لرفع الوعى بإستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، لافتة إلى أن التقدم في المؤشرات السكانية يؤكد على تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027 من خلال تعزيز الصحة الإنجابية ، والمباعدة الحقوقية بين الولادات، والحد من الحمل غير المخطط له، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت نائب وزير الصحة إلى أن الوزارة تسعى إلى خفض معدلات الولادة غير المبررة طبياً فى المنشآت الصحية الخاصة من خلال الإلتزام بتطبيق المعايير الهادفة لإتخاذ قرار الولادة القيصرية موضحة بأن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة، وأن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء يمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل .