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جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)

12:08 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع
  • عرض 5 صورة
    جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع
  • عرض 5 صورة
    جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع
  • عرض 5 صورة
    جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع
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المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنوفية عن نجاح فريق جراحة العظام بمستشفى بركة السبع العام في إجراء أول تدخل جراحي طارئ من نوعه لتثبيت كسر وخلع بمفصل الحوض الأيسر، لمصاب يبلغ من العمر 33 عامًا نُقل إثر حادث سير.

وصلت الحالة إلى قسم الطوارئ، حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود كسر مضاعف وخلع بالحوض الأيسر، وتم رد الخلع مبدئيًا داخل قسم الطوارئ تحت إشراف الدكتور أحمد النعماني والدكتور خالد عمرو، وبمشاركة فني العظام محمود مجدي.

وأُجريت الجراحة في وقت لاحق داخل المستشفى، واستغرقت نحو ساعتين ونصف، تمكن الفريق خلالها من تثبيت الكسر باستخدام شرائح ومسامير، مع التأكد من استعادة المفصل لحركته الطبيعية.

ووصفت مديرية الصحة هذا الإجراء بـ"الإنجاز الطبي"، الذي يُسجَّل لأول مرة ضمن إمكانيات مستشفى بركة السبع، في ظل خطة تطوير الخدمات الصحية التي يقودها الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة الجديد بالمحافظة، الذي أكد التزامه بدعم الكوادر الطبية ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

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جراحة حوض مستشفى بركة السبع
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