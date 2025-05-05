"فوسفات مصر" توسّع حضورها الدولي من إندونيسيا.. شراكات استراتيجية ودعم للصادرات (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شاركت شركة فوسفات مصر، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر مؤسسة Argus الدولي الذي استضافته مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2025، في خطوة تعكس توسعها الخارجي المتسارع ودعمها لمكانة مصر في سوق الفوسفات العالمي.

تعد هذه المشاركة أحد أبرز التحركات الاستراتيجية لتعزيز صادرات الفوسفات وفتح أسواق جديدة في منطقة شرق آسيا. ويُعد مؤتمر Argus أحد أبرز المنصات العالمية المتخصصة في خام الفوسفات والأسمدة، وشارك فيه ممثلون عن شركات رائدة من الصين وماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب مؤسسات تحليل وتفتيش دولية. وبرزت فوسفات مصر كراعٍ ومشارك رئيسي في جلسات النقاش، مسلطة الضوء على القدرات التنافسية التي يمتلكها خام فوسفات أبو طرطور، خاصة في مجال "الاستخدام المباشر للتربة" (Direct Application)، ومدى ملاءمته للبيئة الزراعية الإندونيسية.

قال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشاركة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة وزارة البترول للاستفادة القصوى من الثروات التعدينية ورفع العوائد الدولارية، خاصة عبر التوسع في الأسواق الآسيوية. وأكد أن الشركة تركز على مشاريع القيمة المضافة من خلال تحويل الفوسفات الخام إلى منتجات ذات جودة عالية قابلة للتسويق الدولي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين والتصنيع.

وخلال المؤتمر، استعرض طارق إمام، نائب رئيس الشركة، عبر جلسة حوارية موسعة، أبرز محاور عمل الشركة ومنها:

احتياطات مناجم فوسفات مصر.

استخدام خام أبو طرطور مباشرة في التربة دون معالجة كيميائية.

مؤشرات الإنتاج والتصدير الحالية نحو شرق آسيا.

منظومة مراقبة الجودة الصارمة.

مشروعات التطوير مثل وحدة نزع الغبار.

خطط التوسع في الصناعات التحويلية لتعزيز القيمة الاقتصادية للخام.

وشهدت فعاليات المؤتمر لقاءات ثنائية جمعت ممثلي الشركة بعدد من الشركاء في السوق الإندونيسي، بحثوا خلالها سبل زيادة الحصة السوقية وتحديات الشحن الدولي، بالإضافة إلى مسألة جودة الخام وتقلبات الأسعار. وقدمت فوسفات مصر حلولًا عملية شملت:

تطوير أنظمة صارمة لمراقبة الجودة.

اعتماد سياسات تسعير مرنة للتعامل مع الأسواق المتقلبة.

الانفتاح على شراكات متقدمة في صناعة الأسمدة.

وأكد عبد العظيم أن المشاركة لم تكن تمثيلية فقط، بل جاءت لتعكس الدور المتنامي لمصر في موازنة العرض والطلب العالمي على خام الفوسفات. وأوضح أن وزارة البترول تعمل على خطة شاملة لتعزيز الصادرات الصناعية، وخلق فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وضم وفد الشركة المشارك في المؤتمر كلًا من: المهندس محمد عبد العظيم، وطارق إمام، والمهندس عبد الحميد حسني، والدكتور الحسيني إبراهيم.

واختتم عبد العظيم بالتأكيد على أن الحضور الدولي في مثل هذه الفعاليات يعكس نضج قطاع التعدين المصري، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الفوسفات، خاصة في ظل الإمكانات الجيولوجية الواعدة غير المستغلة بعد.