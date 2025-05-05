إزالة أجزاء من سينما "ريكس" في الإسكندرية.. والمحافظة: آيلة للسقوط - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي الجمرك في الإسكندرية، أجزاء آيلة للسقوط من مبنى سينما ريكس أعلى موقف سيارات المنشية، وذلك لخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بمبنى سينما ريكس أعلى موقف سيارات المنشية، وانتقل مسئولي حي الجمرك إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن المبنى صادر له قرار هدم جزئي لم ينفذ، وأزال حي الجمرك الأجزاء الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين بمبنى السينما.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تواصل محافظة الإسكندرية إجراء المعاينات للمنشآت الآيلة للسقوط لتحديد الموقف الفني الملائم للعقار بما يضمن تحقيق عوامل الأمان حرصا على سلامة المارة.

كانت محافظة الإسكندرية شكلت لجان مختصة للمنشآت الآيلة للسقوط تقوم بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، وإخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.