تطهير طريق "السخنة- الزعفرانة" من آثار الطقس السيئ تحسبا لتجدد السيول -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

واصلت سيارت ومعدات حي عتاقة وإدارة الأزمات في السويس، أعمال تطهير طريق " السخنة - الزعفرانة" من الروبة والحجارة والحصى الذي دفعته مياه السيل ليلة الاحد، وتسببت في قطع الطريق بما حملته من الجبل.

انتظمت حركة السير على طريق "السخنة- الزعفرانة" في الاتجاهين بعد انحسار مياه السيل ورفع المخلفات والروبة والحجارة، بينما استمرت أعمال التطهير حتى بعد ظهر اليوم الأحد أمام السيارات في الاتجاهين بعد غلق استمر أكثر من 4 ساعات حرصا على حياة المواطنين تجنبا لوقوع حوادث وحرصا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت محافظة السويس، رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وتم الدفع بالمعدات وسيارات الكسح واللوادر لمنطقة السخنة لرفع أثار السيل وسحب تجمعات المياه من المناطق المنخفضة بالطريق، وذلك بعد توقف تدفق السيل من مخر سيل وادي الدوم، ومخر سيل وادي الناقة.

وكانت منطقة السخنة جنوب السويس، تعرضت لأمطار غزيرة، مساء السبت، أعقبها تصريف مياه الأمطار من مخارير جبل الجلالة، إلى القرى والمنشآت السياحية في المنطقة المواجهة للجبل قبل ملفات السخنة.

وقال المهندس محمد عبدالله رئيس حي عتاقة، إن مياه السيل انحدرت من مخر سيل وادي الدوم بجبل الجلالة إلى المنطقة المحصورة بين منتجع موفنبيك وواحة مينا، حيث لا يفصل بين القرى والجبل عرض الطريق الفردي.

وحملت مياه السيل الروبة والحجارة لتعبر الطريق متجهة إلى البحر، وبسبب خطورة استمرار حركة السير قررت إدارة مرور السويس غلق طريق السخنة من كمين سوميد لوقف تحركات المركبات القادمة من اتجاه السويس، وكذلك وقف حركة السيارات من كمين الزعفرانة أمام القادمين من البحر الأحمر وذلك كإجراء احترازي حرصا على حياة المواطنين.

وتسبب غلق الطريق في توقف عشرات الشاحنات في الحارة المخصصة لهم عند بوابة كمين سوميد، حيث كانت محملة بمواد البناء والمواد المحجرية ومتجهة صوب محافظة البحر الأحمر، فضلا عن توقف السيارات الملاكي عن استكمال الرحلة المتجهة جنوبا.

وأضاف المهندس محمد عبدالله، أن بعد تراجع مستوى مياه السيل على الطريق رفعت المعدات آثار الرمال والروبة التي جلبتها المياه من الجبل، فضلا عن الحصى والأحجار وإزالتها من حرم الطريق لتأمين مرور السيارات مرة أخري، واستمر العمل في تطهير الطريق من آثار السيل حتى ظهر أمس لضمان عدم تعطيل الحركة بشكل مفاجئ حال سقوط أمطار أو نزول السيل مجددا.

واستوعبت مخرات المنطقة الاقتصادية بالسويس مياه السيل بمخر وادي الناقة، حيث اندفعت من الجبل إلى محضر قديم مغلق، ومنه إلى المخرات المنفذة لحماية المصانع والشركات بمنطقة سوميد من آثار السيول، وجرى تطهير نهاية المخرات من الروبة والحجارة منعا لتراكم المخلفات تحسبا لسقوط أمطار أو تفريغ الوديان من الجبل مرة أخرى.

وتابع أن مياه السيل وصلت إلى مناطق منازل قرية العمارين، إلا أن العربان أبناء القبيلة استطاعوا التعامل معها وفتح مجال لانحراف المياه على المخرات الموجودة دون إلحاق أية أضرار بهم.