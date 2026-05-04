أكد الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن أجهزة المدينة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لتطوير وتجميل كورنيش النيل والميادين، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعمال قص وتهذيب للحفاظ على المساحات الخضراء

وأوضح رئيس المدينة أن إدارة الحدائق والمشاتل تواصل جهودها اليومية من خلال تنفيذ أعمال القص والتهذيب والتقليم ورفع المخلفات، وشهدت الأعمال متابعة ميدانية لفرق العمل، والتي قامت بقص وتهذيب الأشجار داخل وخارج منطقة المخابرات الحربية بطريق مصر أسوان، بما يسهم في تحسين الشكل العام والحفاظ على المساحات الخضراء.

دعم المشتل وزيادة إنتاج الشتلات

وأضاف أن الأعمال شملت كذلك المشتل، حيث يتم تنفيذ أعمال النظافة والري بشكل مستمر للحفاظ على النباتات، إلى جانب دعم إنتاج الشتلات اللازمة لأعمال التجميل والتشجير بمختلف أنحاء المدينة، بما يعزز من استدامة المساحات الخضراء.

رفع كفاءة الكورنيش والميادين الرئيسية

وأشار رئيس مدينة المنيا إلى أنه تم رفع كفاءة كورنيش النيل من خلال تنفيذ حملات نظافة مكثفة، شملت كورنيش الشمال وكورنيش الوسط، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والري بالميادين الرئيسية، مؤكدًا استمرار العمل على مدار الوردية الأولى والثانية لضمان ظهور المدينة بالمظهر اللائق أمام المواطنين والزائرين.