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إزالة شرفات آيلة للسقوط بعقارين شرق الإسكندرية - صور

11:39 ص الأحد 04 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (4)
  • عرض 9 صورة
    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (5)
  • عرض 9 صورة
    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (6)
  • عرض 9 صورة
    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (7)
  • عرض 9 صورة
    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (8)
  • عرض 9 صورة
    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (1)
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    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (9)
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    إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط في الإسكندرية (3)
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الإسكندرية – محمد عامر:

أزال حي شرق الإسكندرية أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة كيلو باترا، وذلك لخطورتهما على حياة المواطنين والمارة.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 32 شارع طه حمادي و150 طريق الكورنيش بمنطقة كليوباترا.

انتقلت مسئولي الحي إلى موقع العقارين المشار إليهما، وجرى إزالة سور وشرفة بالطابق الأول علوي من العقار الأول، وشرفة الطابق الثالث بالعقار الثاني، لحماية أرواح المواطنين.

وأشارت أنجي خليفة، رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى أن يجري تكثيف حملات إزالة الخطورة الداهمة من العقارات بنطاق الحي قبل موسم الصيف حرصًا على سلامة المواطنين.

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إزالة شرفات آيلة للسقوط الإسكندرية حي شرق الإسكندرية
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