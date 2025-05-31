غرامة مالية لـ 5 أشخاص بتهمة سب وقذف مُدرسة "الطفل ياسين" بالبحيرة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، تغريم 5 أشخاص مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف مُدرسة في واقعة "الطفل ياسين" بمحافظة البحيرة.

كانت مُدرسة حررت بلاغًا حمل رقم 130 لسنة 2025 جنح اقتصادية البحيرة، تتهم فيه 5 أشخاص بالتشهير بها وسبّها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على واقعة الطفل ياسين، والذي كان أحد طلابها بالمدرسة.

وتضررت المُدرسة بمدرسة "ال.د" التي شهدت واقعة الطفل ياسين في البلاغ من 5 أشخاص وهم كل من "أ.س.ف" و "أ.أ.ص" و"أ.ع.ح" و"م.ع.أ" و"أ.هـ.ع" لسبها وقذفها والتشهير بها بسبب واقعة الطفل ياسين.

وقررت النيابة الاقتصادية إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة الاستئناف في الإسكندرية، قررت تحديد جلسة محاكمة "ص.ك.ج" المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، لجلسة استئناف على الدائرة الثالثة استئناف البحيرة يوم 23 يونيو المقبل لنظر الاستئناف علي الحكم.

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.