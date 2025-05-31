بالصور- طلاب الإعدادية بالمنوفية يؤدون أول امتحانات نهاية العام

المنوفية- أحمد الباهي:

أغلقت اللجان الامتحانية بمدارس المنوفية أبوابها صباح اليوم السبت، عقب دخول طلاب الشهادة الإعدادية لأداء أول امتحانات نهاية العام، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، أبرزها تحذيرات حمل الهاتف المحمول أثناء التوجه للامتحانات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الجبر بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في الساعة الحادية عشر، يليه امتحان اللغة الإنجليزية من الساعة الحادية عشر والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرًا.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.