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أم تنهي حياة ابنتها الحامل لرفضها العودة لزوجها فى قنا

06:21 م الجمعة 30 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :


لقيت سيدة حامل مصرعها، جراء التعدي عليها بالضرب من والدتها في إحدى قرى مركز قنا، بسبب رفضها العودة لزوجها، لوجود خلافات بينهما.


جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع سيدة حامل إثر التعدي عليها بالضرب في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.


وبعد الفحص تبين مصرع سيدة متزوجة من شهور وحامل تبلغ من العمر 19 عامًا إثر التعدي عليها بالضرب من والدتها بسبب رفضها العودة إلى زوجها لوجود خلافات بينهما وتركت منزله وذهبت إلى منزل أسرتها.


وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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قنا جريمة قتل مديرية أمن قنا
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