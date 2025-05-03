3 جثث ومصابين اثنين في حادث تصادم على طريق أسيوط الزراعي -صور

أسيوط- محمود عجمي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بقرية بني شقير، مركز منفلوط، محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالات وفاة.

انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم "7166 ر د ب" وأخرى تحمل رقم "3561 ر ك ع".

أسفر الحادث عن وفاة مايو.م.ع (27 عامًا)، ملك.م.ع (61 عامًا)، وشخص آخر مجهول الهوية وإصابة 2 آخرين. تم نقل الجثث إلى مشرحة منفلوط، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.