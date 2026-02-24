إعلان

على متنها 7 أشخاص.. مصرع شخص إثر تحطم طائرة إسعاف جوي في الهند- صور

كتب : مصراوي

02:28 ص 24/02/2026

تحطم طائرة هندية- أرشيفية

وكالات
أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية، أن طائرة إسعاف تحطمت في ولاية جاركاند وعلى متنها 7 أشخاص، بينهم 2 من أفراد الطاقم.

قالت الهيئة في بيان: "إن طائرة بيتشكرافت سي 90 التي تشغلها شركة ريد "بيرد إيرويز"، أقلعت من رانشي في جاركاند في الساعة 13.41 بتوقيت جرينتش.

وأضافت أن طاقم الطائرة طلب الانحراف عن المسار بسبب الأحوال الجوية، ثم فقد الاتصال بالطائرة واختفت من على شاشات الرادار.

وأشارت إلى أن فريق بحث وإنقاذ موجود في الموقع وجار إرسال مكتب التحقيق في حوادث الطائرات للتحقيق.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بمقتل شخص واحد على الأقل في حادث تحطم طائرة إسعاف جوي يوم الاثنين.

كان من بين الركاب المريض سانجاي كومار البالغ من العمر 41 عاما، والذي أصيب بحروق بنسبة 63% وكان يتم نقله من مستشفى ديفكامال ومركز الأبحاث في رانشي، والدكتور فيكاس كومار جوبتا، والمسعف ساشين كومار ميشرا، ومساعدان هما أرتشانا ديفي ودهورو كومار، واثنان من أفراد الطاقم هما فيفيك فيكاس بهاجات وسافراجيب سينج، وكلاهما قائدا الطائرة.

قال مدير مطار رانشي فينود كومار، إن سوء الأحوال الجوية قد يكون سببا وراء الحادث، لكن السبب الحقيقي لن يتم التأكد منه إلا بعد إجراء تحقيق.

وصرح أنانت سينها الرئيس التنفيذي لمستشفى ديفكامال، أن أحد المرضى رتب نقله جوا إلى دلهي لتلقي علاج أفضل بناء على طلب عائلته.

وهذا الحادث الجوي المدني هو الثالث المميت منذ يونيو، عندما تحطمت طائرة بوينج "دريملاينر" تابعة للخطوط الجوية الهندية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أحمد آباد، ولم يُنشر التقرير النهائي عن الحادث حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

