بالصور- هطول أمطار رعدية على محافظة الغربية

الغربية- مروة شاهين:

تعرضت قرى ومدن محافظة الغربية اليوم السبت، لسقوط أمطار متوسطة ورعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

كانت محافظة الغربية، أعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد، وانتشار سيارات شفط المياه في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وحذرت المواطنين بضرورة توخي الحذر، وارتداء الملابس الثقيلة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم السير أسفل اللوحات الإعلانية والمنازل القديمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحبها أمطار متوسطة ورعدية.