أكبر سباق للسيارات الرياضية الفائقة السرعة.. شرم الشيخ تستعد لانطلاق سباق "تسارع الأساطير"

جنوب سيناء - رضا السيد:

استعدادات مكثفة تجري داخل مدينة شرم الشيخ، لانطلاق فعاليات سباق "تسارع الأساطير" Sharm Exotic Drag Race، اليوم السبت، بالطريق الدائري، ضمن فعاليات Roads & Rides، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ويشارك في السباق 50 سيارة من أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات "سيارات الأحلام".

ومن المقرر أن يجرى السباق لمسافة 400 متر ذهاب، ومثلها عودة على الطريق الدائري بشرم الشيخ، والذي جرى إغلاقه من جميع الإتجاهات الخاصة بالسباق، وفتح تحويلات مرورية لإحداث سيولة مرورية بالمدينة.

وقامت المحافظة بتأمين السباق على أعلى مستوى، وكثفت إدارة المرور بمدينة شرم الشيخ تواجدها في الشوارع لتوعية المواطنين بالتحويلات المرورية، إضافة إلى تواجد مكثف من سيارات الاسعاف، والحماية المدنية، وسيارات الشرطة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بهذا الحدث العالمي الضخم، مؤكدا أنه الأكبر على مستوى الشرق الأوسط لما له من مردود إيجابي في تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، واصفا السباق بأنه من أهم الفعاليات الرياضية في العالم، كونه يعد ضمن أكثر الأحداث الرياضية جماهيرية في العالم.

وأوضح المحافظ، أن تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، يؤكد قدرة الجهات التنفيذية على تنظيم الأحداث العالمية الكبرى، وأن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث جعلها مقصدا عالميا للسياحة الرياضية والثقافية، خاصة أنه شهد إقبال جماهيري من السائحين وزوار المدينة من مختلف الجنسيات، وهذا الإقبال يعطي شرم الشيخ مكانة خاصة على الصعيد الإقليمي والعالمي، ويعكس قدرتها في استضافة وإقامة أبرز الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد أن شرم الشيخ أصبحت قبلة للسياحة الرياضية لما تتميز به من مقومات وإمكانيات تتناسب مع كافة الرياضيات العالمية، إضافة إلى الأجواء والطبيعة الخلابة التي تميز محافظة جنوب سيناء بشكل عام.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم السباق بالتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، تأكيدا على أن سيناء تنعم بالأمن والأمان، وأن المشاريع السياحية العملاقة التي جرى تنفيذها والجاري تنفيذها على أرض سيناء جعلت منها مقصدا سياحيا عالميا لكافة أنواع السياحة، وليست لعشاق الرياضية فقط.