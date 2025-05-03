النار أكلت المحصول.. حريق يلتهم جُرن قمح في سوهاج



سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في جرن قمح، بطهطا شمالي محافظة سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لمساحات أخرى مجاورة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في محصول القمح بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في جرن قمح حوالي 18 قيراط بناحية قرية الصوامعة غرب، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة مطافئ طهطا وشطورة، دون أي خسائر أو إصابات.