حملة تموينية مكثفة بكفر صقر تضبط مخالفات تجارية وتموينية متنوعة

الشرقية - ياسمين عزت:

كثفت إدارة تموين كفر صقر بمحافظة الشرقية، حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، للتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات التموينية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر حيالها، وتشمل تحرير محضر رقم 5721 جنح كفر صقر، لتجميع 15 شيكارة تقاوي ذرة بأصناف مختلفة دون فواتير تثبت مصدرها.

كما تحرر محضر رقم 6140 جنح كفر صقر، ضد صاحب ثلاجة لحوم لحيازته 20 كجم لحوم مجمدة بدون فواتير، ومحضر جنح كفر صقر: لحيازة 240 زجاجة خمور ومشروبات كحولية 20 كرتونة بها 12 زجاجة بدون مستندات، فيما تحرر محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وكشفت التموين عن تحرير 24 محضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز بلدية تنوعت المخالفات فيها بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إصدار بون صرف، عدم مطابقة الخبز للمواصفات، وسوء نظافة أدوات العجين، فضلا عن عدم الإعلان عن بيانات المخبز وعدم وجود ميزان حساس.

تأتي هذه الحملات فى إطار حرص المحافظة على ضبط حركة الأسواق والتصدي لأي ممارسات تجارية مخالفة تؤثر على جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين.