493 لجنة لاستقبال 116 ألف طالب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا انتهائها من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل جميع الإدارات التعليمية التسع بمراكز المحافظة.

ومن المقرر أن يؤدي امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بالمنيا 116936 ألف طالب وطالبة في 493 لجنة موزعة على 769 مدرسة في 9 إدارات تعليمية.

وأعلن صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا أن المديرية وكافة الإدارات انهت كافة الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق السبت القادم، وجرى الانتهاء من ترسيم اللجان، ونظافة المدارس، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة بداية من مركز التوزيع إلى تمام وصولها مقرات اللجان، وتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الإمتحانات، مع التنبيه على رؤوساء اللجان

بحظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية والتى سوف تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية على مدار اللحظة، وكذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة الأماكن المحيطة باللجان الامتحانية بشكل يومي وإزالة كافة الاشغالات .