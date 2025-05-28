تخصيص 471 ساحة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تخصيص 471 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بزيادة 20 ساحة عن عيد الفطر الماضي.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير المساعد ومديري المديريات الخدمية بمحافظة القليوبية.



وشدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.







