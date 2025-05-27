محافظ المنيا يعتمد إعادة المخططات التفصيلية ل 3 مدن

المنيا - جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إعادة اعتماد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وديرمواس وأبوقرقاص، في إطار جهود المحافظة لتنظيم أعمال البناء وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وفي ضوء إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي بما يلبي احتياجات المواطنين ويراعي متطلبات النمو السكاني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات البنائية المقررة.

وأوضح المحافظ أن إعادة اعتماد المخططات التفصيلية يسهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وتحديد استعمالات الأراضي بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويتيح إقامة تجمعات سكنية وتنموية آمنة ومنظمة.

كما أشار إلى أن المحافظة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية استكمال اعتماد المخططات لباقي مدن ومراكز المحافظة، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة.