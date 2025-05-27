وزير التموين من العجمي: 21 سوقًا أسبوعيًا في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم في أبو يوسف بحي العجمي.

وأوضح الوزير أن سوق العجمى يقام يومي الاثنين والثلاثاء ويتكون من 30 باكية يعرض من خلالها جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية من الأرز والمكرونات والدقيق والسكر والزيوت والخضر والفاكهة واللحوم وغيرها.

وأشار إلى أن السوق يمتاز بمشاركة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وجهاز مستقبل مصر وسيارات الخدمات الحكومية، والمبادرات الرئاسية الصحية للكشف الطبي على المواطنين المترددين على السوق.

وكشف وزير التموين عن إقامة نحو 10 أسواق في جميع أحياء الإسكندرية، مدة السوق الواحد يوميين متتاليين بواقع 20 سوق يومي خلال الأسبوع بالإضافة إلى سوق المزارعين بمحطة الرمل يوم الخميس من كل أسبوع ليكون إجمالي الأسواق 21 سوقًا أسبوعيًا.

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة ودعم مبادرات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تُسهم في ضبط الأسعار وتعزيز التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك.

ولفت إلى وجود خريطة للأسواق بكافة أحياء المحافظة تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة عالية، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لضمان الحفاظ على مكتسبات الخدمات المقدمة للمواطنين داخل تلك الأسواق.