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ضبط صيدليات بيطرية مخالفة في حملة رقابية بالإسماعيلية

03:32 م الثلاثاء 27 مايو 2025

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية مكثفة استهدفت عدداً من الصيدليات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بنطاق مركز الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشكّلت الحملة لجنة من إدارة الخدمات والتأمين بالمديرية، بهدف التأكد من مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتداول الأدوية البيطرية، وضمان سلامة الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة، بحسب ما أكده الدكتور هاني عبدالخالق، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، عن ضبط عدد من المخالفات، من بينها تحرير محضر لعدم وجود تراخيص قانونية، إلى جانب تحريز كميات من الأدوية البيطرية الممنوعة من التداول.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية استمرار تنفيذ الحملات الرقابية بشكل دوري، في إطار استراتيجيتها الرامية لتحقيق تنمية بيطرية مستدامة، والحفاظ على معايير الصحة العامة وسلامة الغذاء.

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الإسماعيلية حملة رقابية حملة تفتيشية الأدوية البيطرية
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