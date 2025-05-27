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تشييع جثمان نجل الشيخ مصطفى إسماعيل بمسقط رأسه في الغربية -صور

02:26 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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الغربية- مروة شاهين:

شيّع أهالي قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة محافظة الغربية، جثمان المهندس عاطف مصطفى إسماعيل، الابن الأكبر للقارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، عقب صلاة الظهر، بحضور أبناء القرية ومحبي الشيخ الراحل.

وكانت أسرة الشيخ مصطفى إسماعيل، أعلنت وفاة المهندس عاطف، الذي كان يُعرف بارتباطه الوثيق بتراث والده، وحرصه على إحياء ذكراه.

ويقام العزاء مساء اليوم في منزل الأسرة بقرية ميت غزال، وسط أجواء من الحزن والأسى، لتقديم واجب العزاء للأسرة.

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