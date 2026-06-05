أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعاون المواطنين في الحفاظ على نظافة الترع والمصارف وعدم إلقاء المخلفات بها، مشددًا على أن الجهود التي تبذلها الوزارة بشكل يومي لتطهير المجاري المائية تستهدف الحفاظ على كفاءة شبكة الري وضمان وصول المياه إلى المنتفعين.

وزير الري يدعو المواطنين للحفاظ على الترع

وقال سويلم، في منشور له على صفحته الشخصية بفيسبوك، بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي، إن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطهير الترع باستخدام الحفارات والمعدات التابعة لها وبتمويل من موارد الدولة، موضحًا أن هذه الأعمال لا تقتصر على موقع أو ترعة بعينها، وإنما تُنفذ بصورة مستمرة على آلاف الكيلومترات من الترع والمصارف بمختلف المحافظات.

وأشار وزير الري إلى أن إلقاء المخلفات في المجاري المائية يؤدي إلى عودة المشكلة مجددًا بعد الانتهاء من أعمال التطهير، لافتًا إلى أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في إزالة الحشائش المائية وورد النيل والحفاظ على كفاءة المجرى المائي، وليس جمع القمامة والمخلفات.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للقيام بواجبها في صيانة وتطهير شبكة الترع، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب مشاركة مجتمعية فعالة من المواطنين للحفاظ على نظافة المجاري المائية وعدم التعدي عليها.

ودعا سويلم المواطنين إلى اعتبار الحفاظ على الترع والمصارف جزءًا من مسؤوليتهم تجاه البيئة والصحة العامة والموارد المائية، مؤكدًا أن حماية المياه والحفاظ عليها ينعكسان بشكل مباشر على جودة الحياة واستدامة الموارد للأجيال المقبلة.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أن الحفاظ على نظافة الترع هو حفاظ على صحة المواطنين والبيئة والموارد الطبيعية، مطالبًا الجميع بالمساهمة في دعم جهود الدولة الرامية إلى حماية المجاري المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.