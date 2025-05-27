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تجديد حبس متحرش الفتيات في نجع حمادي 15 يومًا

02:07 م الثلاثاء 27 مايو 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بقنا، تجديد حبس الشاب المتهم بالتحرش بالفتيات وارتكاب أعمال مخلة في أحد شوارع نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بضبط شاب، لاتهامه بالتحرش بالفتيات في شوارع نجع حمادي، بعد ورود شكاوى من المواطنين بارتكابه أعمالا منافية للآداب.

وبعد الفحص تبين أن المتهم يبلغ من العمر 35 عامًا، من مدينة نجع حمادي، ينتظر الفتيات بالموتوسيكل بالقرب من شارع الكنيسة لارتكابه أفعالا منافية للآداب، وتقدمت عدة محاضر ضده حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم التجديد له 15 يومًا بتهمة التحرش بالفتيات في الطريق العام.

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النيابة العامة حبس متحرش الفتيات نجع حمادي
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