محافظ بني سويف يفتتح ثان معارض "أضحى مبارك"

بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرضا للحوم والسلع بمدينة بني سويف، ضمن سلسلة معارض "أضحى مبارك"، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وتجول المحافظ داخل المعرض المُقام خلف الصالون الأخضر وسط مدينة بني سويف، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية والاستهلاكية، و يضم 6 باكيات لبيع اللحوم بسعر 300 جنيها، بجانب باكية جرى تخصيصها للأضاحي الحية، والتي يتم ذبحها وطرحها تحت إشراف بيطري تام، بجانب باكيات لطرح السلع الغذائية والتموينية من السكر والأرز والزيوت، وغيرها من السلع.

كما تفقد المحافظ المنفذ الدائم التابع لمؤسسة حياة كريمة بجوار معرض " أضحى مبارك" لتوفير اللحوم البلدية والدواجن بكميات كافية وبأسعار مناسبة، والتي تُباع بسعر 310 جنيها لكيلو اللحوم البلدية، وأسعار 105 و110 جنيهات لكيلو الدواجن، وتابع العمل بالمنفذ، واطمأن على جودتها وتوافرها بكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين خلال العيد،

و أشار المحافظ إلى خطة المحافظة الجاري تنفيذها للتوسع في إقامة مثل تلك المعارض والمنافذ للتيسير على المواطنين في توفير كافة احتياجاتهم من السلع واللحوم بأسعار مخفضة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري.