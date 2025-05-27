مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق نارية متفرقة بالجسد، في حريق اندلع بشقة سكنية، بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في شقة بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج ووجود متوفين ومصابين.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في شقة بمنزل بالطابق الثاني شارع دهيس في نجع عبد ربه بناحية قرية بلصفورة.

أسفر الحريق عن وفاة: "فاطمة. ع" 38 عامًا، و"بشاير. م" البالغ من العمر سنة، وإصابة كل من "سارة. م" 8 أعوام بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسبة 80%، "جومانة. م" 10 أعوام بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 75%، "راضي. ص" 37 عامًا بحروق من الدرجة الثانية.

وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، ونتج عن الحريق تلف محتويات الشقة بالكامل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.