إعلان

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حريق شقة بسوهاج

11:52 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بحروق نارية متفرقة بالجسد، في حريق اندلع بشقة سكنية، بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في شقة بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج ووجود متوفين ومصابين.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في شقة بمنزل بالطابق الثاني شارع دهيس في نجع عبد ربه بناحية قرية بلصفورة.

أسفر الحريق عن وفاة: "فاطمة. ع" 38 عامًا، و"بشاير. م" البالغ من العمر سنة، وإصابة كل من "سارة. م" 8 أعوام بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بنسبة 80%، "جومانة. م" 10 أعوام بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 75%، "راضي. ص" 37 عامًا بحروق من الدرجة الثانية.

وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، ونتج عن الحريق تلف محتويات الشقة بالكامل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج حريق حريق شقة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: المستشار حنفي جبالي "مالي مكانه".. وهو الأفضل للبرلمان المقبل