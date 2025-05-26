الإعدام لشاب وسجن شقيقه 15 عامًا في قتلهما والدتهما بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب، والسجن المشدد 15 عامًا لشقيقه، إثر إدانتهما بقتل والدتهما خنقًا داخل منزل الأسرة بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، بدافع الشك في سلوكها.

صدر الحكم عن الدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري ومعاذ محمود حسن، وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود أحداث القضية رقم 27225 لسنة 2024 جنايات منفلوط، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى الإيمان العام يفيد بوصول "عزة. ح. أ"، 44 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة، مع وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة منفلوط أن الجريمة ارتكبها نجلا المجني عليها، "أحمد. ف. إ" و"معتز. ف. إ"، بعد أن قاما بخنقها باستخدام حبل، بدافع الشك، ثم تخلصا من أداة الجريمة.