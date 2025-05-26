استعدادًا لعيد الأضحى.. محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بالمحافظة، تحسبًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأعلن المحافظ إلغاء كافة الإجازات والراحات للقيادات التنفيذية، مع استمرار عمل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة أي طوارئ بسرعة، بما يضمن سلاسة الاحتفالات وعدم تعكيرها.

وشدد على مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية على فتح جميع المجازر البالغ عددها 30 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين للراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام العيد، مع منع الذبح في الطرق والشوارع حفاظًا على السلامة العامة وجودة اللحوم. كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المجازر للتأكد من صلاحيتها.

وكشف مدير مديرية الطب البيطري عن خطة محكمة تتضمن إلغاء الإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة، وتوفير المواد والأدوات اللازمة لضمان سلامة الذبائح، إلى جانب حملات رقابية على المحلات والسوبر ماركت للتأكد من جودة اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة.

في السياق نفسه، كلف المحافظ مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات لضمان استمرارية عمل المخابز (2450 مخبزًا) خلال العيد، وضمان الالتزام بالمواصفات، بالإضافة إلى استمرار عمل فروع شركات الجملة (21 فرعًا) لصرف المواد التموينية. كما تم التنسيق مع شركات توريد المواد البترولية لضمان توفر الغاز والبترول لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة منع البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد، مع تنظيم نوبات عمل مستمرة للإزالة الفورية لأي تعديات ومحاسبة المخالفين وفق القانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

كما أكد على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية، مع متابعة تمهيد الطرق والشوارع، وتعزيز منظومة النظافة ورفع القمامة فورًا، إلى جانب التنسيق مع المرور لتكثيف الحملات المرورية وتحقيق انضباط وتسيير الحركة المرورية.

وتم تخصيص عدة أرقام للبلاغات والشكاوى، منها 114 (خط ساخن من التليفون الأرضي)، و0133222979 (أرضي)، و01119992624 عبر واتساب.