ضبط مراكب صيد جائر بالكهرباء في منيا القمح

الشرقية - ياسمين عزت:

نفذت محافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حملات تفتيشية موسعة بمركز ومدينة منيا القمح أسفرت عن ضبط عدد من مراكب الصيد غير المرخصة، المستخدمة في الصيد الجائر باستخدام الكهرباء، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالحفاظ على البيئة المائية وتنمية الثروة السمكية، مشددًا على تفعيل آليات تنظيم الصيد والتصدي لكافة أشكال المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة، أن اللجنة المشكلة ضمت ممثلين من وحدة الثروة السمكية، وشرطة البيئة والمسطحات، ومكتب مصايد الزقازيق، وجهاز شؤون البيئة، وهندسة ري منيا القمح، ومجلس المدينة. وقد تم ضبط ثلاث مراكب "فلوكة" غير مرخصة كانت تُستخدم في الصيد بالكهرباء.

وأشار العقيد عبد الوهاب سعادة، مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، إلى خطورة الصيد بالكهرباء على الأسماك وصحة الإنسان، حيث يؤدي إلى قتل الأسماك الصغيرة ويسبب أضرارًا صحية بالغة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أفاد المهندس محمد عسكر، مدير مكتب مصايد الزقازيق، بأنه تم المرور على مصرف ميت بشار بعد ورود معلومات من الأهالي، حيث تم ضبط ثلاث مراكب خشبية مجهولة الهوية داخل المصرف، والتحفظ عليها، إلى جانب رصد إقامة سدود وحواجز مائية لحجز الأسماك، تمهيدًا لصيدها بالكهرباء من قبل مجهولين.

وتناشد محافظة الشرقية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات صيد مخالفة عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام الأرضية: 055/2303693 – 055/2312540 – 055/2314004