ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنكر نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، التهم الموجهة إليه في جلسة محاكمته الأولى، مؤكدًا: "أنا ما قتلتش حد"، ونافيًا ارتكاب أي من الجرائم المنسوبة إليه في أمر الإحالة.

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية – الدائرة الأولى – مساء الأحد، أولى جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور سكرتير الجلسة حسن محمد حسن. وقد وصل المتهم إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث جرى التحفظ عليه داخل الحجز استعدادًا للجلسة.

ثلاث جرائم قتل عمد

تواجه النيابة العامة المتهم بثلاث تهم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنتان منها مقترنتان بجنايتي الخطف والسرقة. وبحسب تحقيقات النيابة، تعود الجريمة الأولى إلى مقتل المهندس محمد إبراهيم محمد عدس، حيث أقدم المتهم على استدراجه عبر إيهامه بوجود مشتري لأحد ممتلكاته، ثم هدده بسلاح أبيض وأجبره على الذهاب إلى شقته. هناك احتجزه لعدة أيام محاولًا إرغامه على التنازل عن ممتلكاته، قبل أن يطعنه طعنة قاتلة في الفخذ، ويسرق منه مبلغًا ماليًا وسيارته، ويُتلف هاتفه المحمول.

مقتل الزوجة خنقًا

أما الجريمة الثانية، فتعود إلى مقتل زوجته منى فوزي ثابت سليمان، التي قتلها المتهم خنقًا بيديه بعد خلاف حاد بينهما، على خلفية شكوكها المستمرة في سلوكه، وفقًا لما ورد في تقرير الطب الشرعي.

الضحية الثالثة: طمعًا في المال

الجريمة الثالثة ضحيّتها تركية عبد العزيز رمضان محمد، والتي وكلت المتهم قانونيًا في بعض القضايا. ووفق أمر الإحالة، استدرجها إلى شقته، واعتدى عليها بالضرب، ثم كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وسرق هاتفها ومبلغًا ماليًا كان بحوزتها.

العثور على الجثث

أسفرت جهود البحث الجنائي عن العثور على جثتي الزوجة والضحية الثالثة مدفونتين داخل شقة مستأجرة بالطابق الأرضي في منطقة المعمورة شرق الإسكندرية، بينما وُجدت جثة المهندس محمد إبراهيم مدفونة في أرضية شقة بالعصافرة.

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