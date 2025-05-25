محافظ أسيوط يسلم تأشيرات 320 من حجاج الجمعيات الأهلية (صور)

أسيوط – محمود عجمي:

سلّم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جوازات السفر وتأشيرات الحج وملابس الإحرام لـ320 حاجًا من الفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية، وذلك خلال احتفالية نظّمتها مديرية التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، في إطار الاستعدادات لموسم الحج للعام الهجري 1446هـ / 2025م.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبداللطيف وكيل مديرية الأوقاف، وولاء الدين سالمان مدير إدارة الجمعيات نائب مكتب الحج بالمديرية، إلى جانب عدد من القيادات الدينية ومشرفي الجمعيات الأهلية والمرافقين للحجاج.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض من وكيل مديرية التضامن الاجتماعي حول الإجراءات التنظيمية الخاصة بالسفر، والبرنامج الزمني للرحلة، فيما قدّم الشيخ محمد عبداللطيف كلمة إرشادية تناولت مناسك الحج والتعليمات الواجب اتباعها لضمان أداء المناسك بشكلٍ صحيحٍ وآمن.

وفي كلمته، هنّأ المحافظ الحجاج على نيلهم شرف أداء الفريضة، متمنيًا لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، داعيًا الله أن يتقبّل منهم ويردّهم إلى أرض الوطن سالمين. كما أكّد أن هذه المناسبة تمثّل فرصة طيبة للقاء الحجاج وتقديم الدعم الكامل لهم.

ووجّه المحافظ مسؤولي التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية الأوقاف، لضمان توفير برامج توعوية ودينية مبسطة، مشدّدًا على أهمية دور المشرفين في تقديم الدعم والرعاية للحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

كما أعلن اللواء هشام أبو النصر عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التضامن وبعثة الحج، لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتعامل الفوري معها، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم طوال فترة أداء المناسك.

واختتم المحافظ كلمته بدعوة الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والدعاء لمصر بالأمن والاستقرار، مؤكّدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم الممكنة.

يُذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أجرت قرعة علنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية، وأسفرت عن فوز 320 حاجًا من محافظة أسيوط ضمن المستوى الثاني، إلى جانب اختيار مشرفين مؤهّلين لمرافقة البعثة. ومن المقرّر أن تغادر الرحلة في 28 مايو 2025، على أن تكون العودة في 22 يونيو من نفس العام.