مصرع 3 عمال في تطهير بيارة صرف بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي 3 عمال مصرعهم أثناء أعمال تطهير بإحدى بيارات الصرف الصحي في المنطقة الصناعية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا بحالات اختناق بين عدد من العمال داخل المنطقة الصناعية، حيث تم الدفع بسيارات تابعة لمرفق إسعاف الإسماعيلية، نقلت المصابين إلى قسم الطوارئ بالمجمع الطبي في الإسماعيلية، إلا أنهم لفظوا أنفاسهم فور وصولهم.

كشفت التحريات الأولية أن العمال الثلاثة: إسلام محمود محمد، ومحمد عرابي عبد الحكيم، ووائل محمد السيد، كانوا داخل إحدى البيارات من دون وسائل حماية أو تهوية كافية، ما أدى إلى اختناقهم نتيجة استنشاق غازات سامة متراكمة في المكان.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، والوقوف على تفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر بها، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تباشر الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على إجراءات السلامة المهنية، وتوفير أدوات الحماية الشخصية للعمال، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.