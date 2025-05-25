غرفة عمليات لمتابعة امتحانات النقل في المنوفية.. تفاصيل اليوم الثاني

المنوفية - أحمد الباهي:

عقدت ثريا منصور مدير عام التعليم العام بمحافظة المنوفية، غرفة عمليات النقل بديوان عام المديرية، بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة، وذلك للتعليم العام واللغات، بناءً على توجيهات الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك في ثان أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت منصور، التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لسرعة حل أي مشكلات أو عقبات لصالح أبنائنا الطلاب.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعلن انتهاء أعمال تجهيز كافة اللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والنقل دور مايو 2025، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه عقد عدة اجتماعات بجميع قيادات ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بكافة الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة للوقوف علي الحالة العامة للجان، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024/2025، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز 400 لجنة لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألف و12 طالب وطالبة بمشاركة 14 ألف و 112 (رئيس لجنة ـ مراقب أول- مراقب وملاحظ - إداري) بجميع لجان الإدارات، مضيفًا أنه انتهى من تجهيز 21 لجنة لاستقبال 6 آلاف و231 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية.