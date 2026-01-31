12 دولة توجه الانتباه لخطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا.. ما القصة؟

الهجمات الروسية اليومية على البنية التحتية للطاقة

(د ب أ)

وجهت 12 دولة الانتباه إلى تصاعد خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة خاصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم الجمعة.

وقالت هذه الدول في إعلان مشترك إن الهجمات الروسية اليومية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لم تعرض الملايين من الأوكرانيين لبرد الشتاء فحسب، "ولكن أيضا تؤثر بشكل سلبي على السلامة النووية في أوكرانيا وتجعل احتمال وقوع حادث نووي على وشك أن يصبح حقيقة".

وجاء في الإعلان أنه يتردد أن الهجمات على المحطات الفرعية وزيادة الأضرار التي تلحق بشبكة الكهرباء، تعرض السلامة النووية للخطر.

وأشارت الـ12 دولة إلى أن الإمدادات الموثوقة للطاقة ضرورية من أجل التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في كلمة له، أيضا من أن تضرر المحطات الفرعية يقوض السلامة النووية.

واعترض ممثل روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، قائلا: "هذا ادعاء باطل".

وقال أوليانوف للصحفيين أن محطات الطاقة النووية الأوكرانية يمكنها بسهولة التكيف مع الهجمات الروسية على المحطات الفرعية.