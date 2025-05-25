محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان، يضم الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الإقتصادية، و شيرين المصري، و محمد طلعت، و محمد فؤاد، من الأمانة العامة بالمجلس.

ناقش المحافظ تعزيز سبل التعاون مع المجلس لخدمة أبناء ومواطني المحافظة في هذا الملف الحيوي، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به المجلس بقيادة السفيرة مشيرة خطاب في خدمة القضايا التي تهم المواطنين، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات جادة وسريعة لتعزيز حقوق الإنسان، وإعلاء قيم المواطنة.

وأوضح وفد مجلس حقوق الإنسان، أن الزيارة تتضمن عقد لقاءات وزيارات ميدانية مع تنفيذيين وكيانات شبابية، بهدف الإطلاع على خطة قطاعات الدولة في مجال دعم حقوق المواطنين من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء قدرات مُقدمي الخدمة، وأبرز المكتسبات المحققة والتحديات المتعلقة بهذا الملف .